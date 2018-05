Tourisme Ottawa dresse un bilan positif de la dernière année avec une augmentation du nombre de visiteurs de 8,8 % par rapport à 2016.

« 2017 a été la meilleure année pour le tourisme à Ottawa à ce jour et nous avons eu une croissance dans tous les marchés », a réagi la directrice principale du développement pour Tourisme Ottawa, Catherine Callary.

Catherine Callary croit que l'entrée en service du train léger, plus tard en 2018, pour rendre la ville encore plus vibrante et compétitive à l'avenir. Photo : Radio-Canada