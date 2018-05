Nova Scotia Lands, une société d’État qui possède et exploite trois des 60 barrages de la province, propose d’engager une firme d’ingénierie pour examiner plusieurs barrages et établir des plans d’urgence.

Le directeur de projets à Nova Scotia Lands, Frank Potter, explique que des plans d’urgence existent pour les plus importants barrages de la Nouvelle-Écosse, mais que plusieurs barrages plus petits n’en ont pas.

« Nos barrages appartiennent à une multitude de ministères, dont certains n'ont pas beaucoup d'employés familiers avec la maintenance des barrages », explique M. Potter « Ils n'ont pas beaucoup d'ingénieurs, par exemple. »

M. Potter explique que les barrages qui sont gérés par Nova Scotia Lands, ou par le ministère des Transports, disposent du personnel qui possède les compétences pour prévenir les problèmes ou réagir à ceux-ci.

En revanche, un petit barrage près du musée du village de Sherbrooke en Nouvelle-Écosse est la propriété du ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine. Ce genre de ministère, explique M. Potter, n’a pas l’effectif technique pour assurer l’inspection et la maintenance du barrage.

« On veut s'assurer que tous [les barrages] reçoivent le même niveau d'attention », dit M. Potter. L’une des solutions pourrait être de confier la responsabilité de tous les barrages de la province à un ou deux ministères seulement.

« Je pense qu'on peut dire sans se tromper que certains des plus petits barrages ne reçoivent pas d'inspections régulières et n'ont pas les plans d'urgences et le genre de surveillance qui seraient souhaitables pour un barrage », dit M. Potter.

Le 30 avril, le barrage de la rivière Sydney a été submergé après une tempête, mais Nova Scotia Lands disposait d’un plan pour réagir à la situation. Photo : CBC/Tom Ayers

En Nouvelle-Écosse, il n'y a pas de lois ou de règlements provinciaux spécifiques aux barrages. Dans la plupart des cas, la province se contente de suivre les lignes directrices sur l'entretien et l'exploitation établies par l'Association canadienne des barrages.

Le Bureau d'assurance du Canada affirme que les dommages causés par l'eau sont maintenant la principale cause de réclamations par les propriétaires, devant les dommages causés par le feu. Le Bureau croit que cela est dû à une prépondérance des tempêtes provoquées par le changement climatique.

La province désire compléter l’évaluation de tous ses barrages dans les deux prochaines années.

Avec les informations de Tom Ayers