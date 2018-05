Avec les informations de Tanya Neveu

En plein centre de la chaussée, la balise indique clairement que le passage doit être laissé en priorité aux piétons et aux cyclistes.

Le maire de Ville-Marie, Michel Roy, estime que peu d'automobilistes prennent l'habitude de s'arrêter à ces passages.

C'est pourquoi, avec les efforts des membres du conseil, il a voulu que ces derniers soient plus visibles.

« On en a entendu beaucoup parler par les médias sociaux et les gens nous interpellaient. C'était vraiment problématique, parce que les gens n'arrêtent pas. Avec les balises et les affiches qu'on attend du MTQ, qui avisent qu'on peut avoir des amendes, on espère que ça va régler le problème », affirme-t-il.

D'autres mesures de sécurité

D'autres travaux seront effectués pour améliorer la sécurité, notamment près de l'école primaire St-Gabriel.

Tous les lampadaires de la ville ont été remplacés par des lumières plus performantes et de nouveaux lampadaires ont également été installés aux deux entrées de la ville.