Gilles Lehouillier déplore qu’aucune annonce n’ait encore été faite, plus de trois mois après que le premier ministre eut exprimé son intention de s’entendre avec le chantier maritime pour l’acquisition de quatre navires.

« On ne comprend pas pourquoi ces quatre contrats-là ne sont pas accordés au moment où on se parle, a déclaré le maire lors d’un point de presse, mercredi. On pense que le moment est venu de passer à l’action. Ç’a assez duré. On exige maintenant une rencontre pour faire le point. »

On veut remettre le chantier en marche, faire en sorte que nos travailleurs commencent un peu à voir la lumière au bout du tunnel. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

De son côté, le vice-président aux affaires publiques chez Chantier Davie, Frédérik Boisvert, affirme que les négociations avec le gouvernement fédéral se poursuivent. Il se dit confiant de voir le dossier débloquer prochainement.

« Vous comprendrez que je ne peux pas vraiment commenter l’état des négociations […] Ça fait trois mois, c’est vrai que ça fait un petit bout de temps, mais on a bon espoir de régler ça assez rapidement », a déclaré M. Boisvert.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie