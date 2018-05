La caisse estime que moins de 2 % des clients utilisaient les services, soit 115 membres.

Le maire de Saint-Augustin, Philippe Lapointe, se dit très déçu par cette décision, mais il admet que les services de la caisse étaient peu utilisés.

Dans les faits, seulement 22 clients, toutes des personnes âgées, se rendaient à la caisse.

« Les 22 qui fréquentent encore la caisse, ce sont des personnes âgées principalement et, eux autres, ce ne sont pas des adeptes des technologies nouvelles soit Accès D et autres. Alors, ça les décourage beaucoup de se faire dire : on ferme votre caisse », explique le maire.

Desjardins compte prendre des mesures transitoires pour accommoder ses clients.

Par exemple, la caisse va rembourser 26 transactions aux gens qui vont utiliser un guichet privé dans un commerce local. L’organisation prévoit également offrir des cours de formation aux services électroniques.