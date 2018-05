Quatre autres employés qui travaillaient pour Construction Frank Catania et associés au moment des faits allégués - Martin D'Aoust, André Fortin, Patrice Pascale et Pasquale Fedele - ont aussi été acquittés. Ils étaient accusés de fraude et de complot.

Le jugement a été rendu mercredi au palais de justice de Montréal par le juge Yvan Poulin de la Cour du Québec, au terme d'un procès qui s'est étiré sur deux ans, en raison notamment des nombreuses requêtes déposées par les accusés.

Plus de 600 pièces ont été déposées et 63 témoins ont été appelés à témoigner au cours du procès sur cette affaire, qui avait préalablement été scrutée à la loupe par la commisssion Charbonneau, dont les travaux portaient sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction.

Les six accusés qui réclament un arrêt des procédures. Photo : Radio-Canada

L'ex-collecteur de fonds d'Union Montréal, Bernard Trépanier, subit un procès séparé dans cette affaire, en raison de problèmes de santé.

Un huitième accusé, l'ex-président d'une firme d'urbanistes GGBB Daniel Gauthier, a reconnu sa culpabilité à deux accusations de fraude et de complot pour fraude en février 2016. Il a écopé d'une peine d'emprisonnement de 18 mois dans la communauté.

Un neuvième accusé, l'ex-directeur général de la Société d'habitation de Montréal (SHDM) Martial Fillion, est mort en 2013.

Le Faubourg Contrecoeur est un projet de développement immobilier qui a été érigé sur un terrain de l'est de la métropole. Le terrain a été vendu par la SHDM à Construction Frank Catania en 2007 pour qu'elle y construise 1800 logements.

La SHDM, qui venait d'être transformée en société paramunicipale, a vendu le terrain 19 millions de dollars, mais la facture du groupe Catania a été réduite de 14,6 millions en raison notamment des frais de décontamination.

Plus de détails à venir.