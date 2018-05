Le recensement effectué les 13 et 14 mars a dénombré 659 sans-abri vivant dans la rue et 1522 dans des refuges. Il s’agit d’une augmentation de 2 % en comparaison à l’an dernier. Toutefois, cette hausse est moins importante que celle connue entre 2016 et 2017 et qui s’était élevée à 16 %, selon le document remis aux conseillers.

Le maire de Vancouver estime que davantage doit être fait pour aider cette population, mais que certaines initiatives ont permis d’améliorer la situation. « Grâce à un partenariat fort avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, nous avons été en mesure de loger des centaines de personnes en très peu de temps », soutient le maire dans un communiqué.

« Avec des nouvelles maisons modulaires temporaires et du logement social qui doit ouvrir dans les prochains mois, j’ai bon espoir que nous ferons des progrès importants vers l’objectif de s’assurer que plus personne n’ait à dormir dehors la nuit à Vancouver », explique-t-il.

Quelques faits saillants du recensement : 0,3 % de la population de Vancouver est sans-abri

78 % des sans-abri vivaient déjà à Vancouver quand ils le sont devenus

40 % des sans-abri sont autochtones, alors qu’ils représentent 2,2 % de la population à Vancouver

En 2008, lors de la campagne électorale municipale, Gregor Robertson avait promis de mettre fin à l’itinérance dans les rues de la ville au plus tard en 2015. L’objectif n’est pas atteint et le politicien a annoncé qu’il ne chercherait pas à se faire élire de nouveau aux prochaines élections en octobre 2018.