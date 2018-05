Après avoir perdu le vote par 55 des 100 voix exprimées au Parlement, l’ex-journaliste devenu député avait lancé un appel à la « désobéissance civile » pacifique à ses partisans, dont les manifestations ont déjà entraîné la chute du premier ministre Serge Sarkissian le 23 avril.

Dans la capitale, Erevan, les protestataires ont bloqué l’accès à des ministères et presque toutes les voies de circulation, dont celle permettant de se rendre à l’aéroport international Zvartnots, une première depuis le début du mouvement populaire.

De nombreux magasins ont fermé leurs portes et les trains de banlieue et les métros connaissaient de fortes perturbations. M. Pachinian affirme que des universités et d’autres écoles se sont jointes à ce mouvement aux allures de « révolution de velours ».

Selon une estimation de l’Agence France-Presse, des dizaines de milliers de manifestants étaient rassemblés à Erevan, agitant des drapeaux arméniens, soufflant dans des vuvuzelas et criant « Une Arménie libre et indépendante! »

La manifestation d'appui à Nikol Pachinian se déroule dans le calme, mercredi, place de la République, à Erevan. De nombreux jeunes sont présents.s Photo : Reuters/Gleb Garanich

Aucune violence n’a été rapportée; les policiers déployés n’ont pas eu recours à la force pour déloger les manifestants.

La police et les forces de sécurité sont neutres, et si [le gouvernement] veut amener l’armée à Erevan, par exemple, tous les soldats se joindront à nous. Il ne peut y avoir de solution par la force. Nikol Pachinian

En vertu de la Constitution, le Parlement arménien doit tenir un second vote sur la nomination d’un nouveau premier ministre le 8 mai. En cas d’échec, des élections législatives anticipées devront être déclenchées.

Niikol Pachinian arborait comme à l'accoutumée un t-shirt kaki et une casquette noire lorsqu'il s'est adressé à ses partisans, mercredi, à Erevan. Photo : Getty Images/KAREN MINASYAN

« Chaque scénario aboutit à la victoire du peuple »

M. Pachinian, seul candidat en lice pour le poste de premier ministre lors de la séance parlementaire de mardi, refuse cependant de dire s’il se présentera de nouveau. « Nous allons réfléchir et négocier », s’est-il contenté de dire à ce sujet.

Plusieurs scénarios sont actuellement en discussion. Chaque scénario aboutit à la victoire du peuple. Nikol Pachinian

Il avait précédemment présenté son élection à titre de premier ministre comme le seul moyen de sortir l’Arménie de la crise.

Le président de la République, Armen Sarkissian, et le premier ministre par intérim, Karen Karapetian, ont tous deux réclamé mercredi l’ouverture de négociations.

Je regrette profondément la poursuite de la crise politique alors que tout le monde sait combien elle est dangereuse pour le pays. Armen Sarkissian

Plusieurs femmes sont venues avec des bambins en poussette pour protester contre le rejet de la candidature de Nikol Pachinian au poste de premier ministre. Photo : Getty Images/VANO SHLAMOV

Le mouvement de protestation sans précédent qui secoue l’Arménie visait au départ à obtenir la démission de Serge Sarkissian, désigné premier ministre le 17 avril, après avoir été président du pays pendant 10 ans, soit la limite autorisée par la Constitution.

Il était accusé, à l’instar du Parti républicain dont il est issu et qui demeure majoritaire au Parlement, de ne pas avoir réussi à faire reculer la pauvreté et la corruption, et d’avoir laissé à des oligarques le contrôle de l’économie.

Un mouvement suivi de près par le Kremlin

Petit pays de 3 millions d’habitants enclavé entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie et l’Iran, l’Arménie est une ex-République socialiste soviétique qui demeure dans l’orbite de Moscou, malgré son indépendance, acquise en 1991. Elle abrite toujours des bases militaires russes.

Les manifestations qui s’y déroulent depuis le 13 avril sont suivies de près au Kremlin, puisqu’elles ne sont pas sans rappeler des mouvements populaires qui ont permis à deux autres ex-Républiques socialistes soviétiques, l’Ukraine et la Géorgie, de sortir de l’orbite de Moscou.

Après avoir évoqué une affaire intérieure arménienne, la Russie a d’ailleurs décidé de jouer les médiateurs dans le pays.

Les jeunes ont été nombreux à se présenter sur la place de la République, en plein coeur d'Erevan, pour manifester leur appui à Nikol Pachinian. Photo : Getty Images/KAREN MINASYAN

Le président russe Vladimir Poutine s’est récemment entretenu avec le premier ministre par intérim, Karen Karapetian, et d’autres contacts ont eu lieu entre des responsables russes, des représentants du pouvoir arménien et Nikol Pachinian.

Lors du débat sur sa candidature au poste de premier ministre, mardi, les députés du Parti républicain au pouvoir lui ont posé plusieurs questions insinuant qu’il dirigeait un mouvement antirusse.

Un député lui a par exemple demandé s’il avait reçu l’appui d’Alexeï Navalny, principal opposant au président Poutine. Un autre lui a demandé s’il entendait retirer l’Arménie d’un accord commercial avec la Russie signé il y a trois ans.