Brian Smiley, porte-parole de la SAPM, explique qu’en 2016, 11 086 automobilistes distraits avaient été la cause d’accidents comparativement à 2415 en 2011. « Une personne sur cinq au Manitoba meurt à cause des distractions au volant. Chaque année, 1900 personnes sont blessées à cause de la distraction au volant. », affirme M. Smiley.

Il admet qu’une partie de cette augmentation provient du fait que les autorités sont mieux sensibilisées et détiennent plus d’outils pour déterminer si les distractions au volant sont la cause d’un accident.

Brian Smiley attribue la plupart de ces accidents à l’utilisation d’un téléphone cellulaire au volant, mais ajoute que « manger, se maquiller ou une conversation animée avec un passager » sont aussi considérés comme des distractions.

Un accident capté sur caméra

Le 24 avril dernier en après-midi, un motocycliste a frôlé la mort à l’intersection de l’autoroute périphérique et du boulevard McGillivray.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le conducteur d’un camion-remorque a omis de faire son arrêt au feu rouge. Des témoins de l'incident ont dit que l’homme de 50 ans originaire des États-Unis était sur son téléphone cellulaire quelques instants avant l'accident. Il a reçu une contravention de 406 $.

Début du graphique (passez à la fin) Il aurait pu mourir. Heureusement, ce motocycliste n’a subi que des blessures mineures. Des témoins ont vu à l'intersection le conducteur du camion, 50 ans, avec son cellulaire. Il est accusé de distraction au volant & d'avoir omis le feu rouge : 406 $ #Mardiroutes #GRCManitoba pic.twitter.com/A2nZ5umQZF — GRC Manitoba (@GRCManitoba) 1 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le conducteur de la motocyclette, Robert Selby, s’estime chanceux. Il souffre de blessure aux jambes, aux côtes et aux bras. Il a été transporté à l’hôpital pour des blessures mineures.

« J’ai tout de suite tenté de savoir si j’étais en un morceau », se souvient le motocycliste. « Je suis sorti de là comme si j’étais passé dans un attendrisseur à viande ».

Sa motocyclette, une Bugatti Monster 2015, est une perte totale.

« Heureusement, il n'y a eu que des blessures mineures dans ce cas, mais trop souvent, les comportements de conduite à risque, tels que la distraction au volant, ont des conséquences tragiques. Nous souhaitons que les gens fassent des choix judicieux comme ralentir, conduire sobrement, mettre sa ceinture et se concentrer sur la route », affirme la porte-parole de la GRC, Tara Seel.