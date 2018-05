Des chutes de neige record, un dégel printanier tardif et de fortes pluies s’étaient conjugués pour provoquer les pires inondations connues par la région depuis 35 ans.

Le souvenir de ces événements reste très vif à la mémoire de George Michaud, l’ancien maire de Baker-Brook.

« L’eau montait à vue d’oeil », relate-t-il.

George Michaud, l'ancien maire de Baker-Brook, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Le 30 avril 2008, le fleuve Saint-Jean et la rivière Baker-Brook débordent dans le village.

Plusieurs sous-sols inondés. Une quinzaine de résidents d’un foyer pour personnes à besoins spéciaux doivent être évacués.

Les eaux envahissent les routes d’accès au village, qui se trouve ainsi isolé.

Le village a été coupé du monde pendant les inondations. Photo : Radio-Canada

Les résidents peuvent se compter chanceux, estime George Michaud : aucune urgence médicale ne s’est déclarée pendant ces événements.

On était isolés. On était vraiment isolés. On avait un foyer aussi qui a été fermé. Puis à Baker-Brook, on a deux gros foyers. Ça fait que ce n'était pas nécessairement évident. George Michaud, ancien maire de Baker-Brook

Comme plusieurs de ses concitoyens, George Michaud a été touché personnellement par les inondations. Sa maison a subi pour plusieurs dizaines de milliers de dollars de dommages.

Des séquelles

Il en subit encore les contrecoups.

« Je travaille encore. C'est parce que j'ai été obligé d'hypothéquer [ma maison]. Ah oui! Alors on vit avec… »

Le désastre a aussi eu des séquelles psychologiques chez des résidents. Lorsque le printemps arrive, ils sont nombreux à s’inquiéter de la montée du fleuve et de son affluent qui traverse le village.

Les événements ont laissé des séquelles psychologiques chez certains résidents. Photo : Radio-Canada

Le dégel de cette année préoccupe particulièrement George Michaud.

« Il y a encore beaucoup de neige dans la forêt. Deux à trois pieds à certains endroits. Donc ça, ça m'énerve. Ça fait qu’on va se coucher ce soir et on va faire comme la nuit passée et on ne dormira pas! »

Avec des informations de Bernard Lebel