Le chanteur de la Beauce Robby Johnson quittera sa ville d'adoption, Nashville, pour une soirée qui promet d'en mettre plein la vue. Marie-Mai, Grégory Charles, Corneille et Wilfred LeBoutihillier partageront la scène avec le chanteur country.

Robby Johnson Photo : Radio-Canada

Émile Bilodeau, La Chicane, The Lost Fingers, Hey Major (anciennement Orange O'Clock), Marjo et The Best of Pink Floyd Show seront également de la partie.

Vincent Vallières Photo : Radio-Canada

Tous les spectacles n'ont pas été dévoilés. Deux artistes mystères seront annoncés la semaine prochaine.

La compétition de feux d'artifice est de retour. Des artificiers du Mexique, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario et de Sherbrooke se disputeront la Coupe des Dieux.

Au total, une trentaine de spectacles seront présentés tout au cours de la semaine du 17 au 22 juillet prochain. Pendant toute la durée de l'événement, la Société de transport de Sherbrooke offrira un tarif réduit à 1 $.

Les passeports sont déjà en vente en ligne. Jusqu'au 31 mai, ils sont offerts à 75 % de rabais (30 $ adulte, 20 $ ado). En juin, ils seront disponibles dans les Couche-Tard de Sherbrooke et Magog à 40 $ pour les adultes et 25 $ pour les ados.