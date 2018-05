Alex Lapointe, un homme qui a pris les rênes de l’entreprise de fabrication de pierre tombale de son père il y a trois ans, a appris à la dure que rien n’est gravé dans le marbre en matière de règlements municipaux.

Pendant plus de 30 ans, le père du clan Lapointe, Denis - qui a fondé Monuments & Lettrage Lapointe en 1983 - a utilisé sa machine à air comprimé pour graver des noms et des dates de naissances et de décès dans le granit dans sa cour avant d’aller les installer dans divers cimetières.

Denis Lapointe a toujours dit à son fils qu’il avait enregistré l’entreprise familiale auprès de la municipalité, et c’est que croyait Alex lorsqu’il a racheté la maison de son père en 2012 avant de prendre officiellement contrôle de la compagnie en 2015.

Il n’aura fallu qu’un an avant que les voisins ne déposent une plainte et que des inspecteurs de la Ville se rendent sur la propriété.

« Personne ne s’est plaint avant, alors je ne sais pas ce qui s’est passé, s’interroge Alex Lapointe. Nous n’avons jamais eu de problème auparavant. »

Un employé de Monuments & Lettrage Lapointe utilise une sableuse pour graver des dates sur une pierre tombale dans un cimetière de Gatineau. Photo : Radio-Canada/Stu Mills/CBC

Un enjeu de zonage

M. Lapointe a été informé que sa propriété n’était pas située dans la zone qui est requise pour un usage commercial. La Municipalité ne parvenait également pas à trouver la documentation démontrant que l’entreprise des Lapointe avait été dûment enregistrée. Denis Lapointe n’a pas pu fournir la documentation requise non plus.

Pour compliquer encore davantage les choses, Alex Lapointe soutient avoir des documents démontrant que sa famille paie des taxes foncières commerciales depuis 2004. Il maintient aussi que son père paie des taxes commerciales depuis plus longtemps encore.

Néanmoins, la Ville a ordonné à Alex Lapointe d’arrêter de travailler de chez lui, en lui donnant également 10 jours pour enlever la vingtaine de pierres tombales entreposées sur sa propriété.

Alex Lapointe a accepté d’arrêter de travailler, mais a demandé - sans succès - à la Ville de lui accorder deux ans pour déplacer les monuments.

« C’est 10 jours ou rien, et on se ramasse en cour », a raconté Alex Lapointe.

La municipalité de Chelsea a ordonné à Alex Lapointe d'enlever les monuments et les pierres tombales entreposés derrière sa maison, mais il en reste certains. Photo : Radio-Canada/Stu Mills/CBC

La Ville était au courant des activités de l’entreprise

Alex Lapointe soutient que les autorités municipales savent depuis des années que son père et lui géraient leur entreprise à partir de la maison. Des inspecteurs leur ont rendu visite à maintes reprises au fil des ans, affirme-t-il, et lui ont même demandé de bouger des pierres tombales posées trop près de la rue.

Ils ont toujours su qu’on était ici. Ils nous ont même demandé de faire des travaux au cimetière de Chelsea. Alex Lapointe

Plusieurs voisins d’Alex Lapointe le soutiennent, et se disent surpris d’entendre que l’entreprise ait fermé ses portes.

« Je suis vraiment étonné. Je n’ai jamais entendu de bruit provenant de cet endroit, raconte Alain Gervais, un voisin. Les vaches font plus de bruit que ça », indique-t-il en référence à un pâturage à proximité.

La mairesse de Chelsea, Caryl Green, affirme que la municipalité était obligée de donner suite à la plainte contre Alex Lapointe en inspectant les lieux.

« Malheureusement, nous fonctionnons avec un système de plaintes », explique-t-elle.

Dans le secteur de Hollow Glen, le voisin d'Alex Lapointe, Alain Gervais a déclaré qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec l'entreprise de gravure de pierres tombales. Photo : Radio-Canada/Stu Mills/CBC

Espoir de résolution

Mme Green relate que le personnel de la Ville n’a trouvé aucun permis pour l’entreprise, même après avoir effectué des recherches dans les archives municipales.

La mairesse ne pouvait pas expliquer pourquoi les Lapointe payaient des taxes foncières commerciales.

Alex Lapointe sera en cour en décembre prochain pour ne pas avoir respecté la période de 10 jours et en mars 2019 pour avoir administré une entreprise jugée illégale.

J’aimerais penser que nous pourrons trouver une façon de régler tout ça. Caryl Green, mairesse de Chelsea

Mme Green a bon espoir que les règlements de zonage municipaux pourront être amendés pour permettre à Alex Lapointe de recommencer à travailler et éviter de traîner la cause devant les tribunaux.

Entre-temps, Alex Lapointe continue de graver des pierres tombales dans les cimetières plutôt que derrière sa maison, même s’il y garde toujours une partie de son inventaire.

Pour le principal intéressé, cette saga vient ternir l’héritage que son père voulait lui léguer. « Mon père disait toujours qu’un jour l’entreprise serait à moi, et il était fier quand j’ai pris le relais, raconte Alex Lapointe. Cette affaire le fâche énormément. »