Un texte d’Eva Uguen-Csenge

Au cours des dernières années, Eloise Patmore a souvent voyagé en Jamaïque. Son employeur lui permettant de travailler à distance, elle se rend souvent dans ce pays rejoindre son fiancé jamaïcain.

De retour à Victoria en décembre et enceinte de quelques mois, elle décide de faire une prise de sang par mesure de précaution. En janvier, elle reçoit la confirmation qu'elle a contracté le virus du Zika.

« On ne savait même pas où commencer, raconte-t-elle, même notre médecin ne savait pas quoi nous dire parce que c'est un cas unique en Colombie-Britannique. Elle non plus ne savait pas ce que seraient les répercussions d'avoir eu le Zika pendant ma grossesse. »

Accoucher sans son fiancé

En plus d’avoir contracté le virus, Mme Patmore risque de devoir accoucher seule après le refus d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada d'accorder un visa à son fiancé, Charles Frost.

Mme Patmore affirme que les raisons du refus qui lui ont été fournies par Immigration Canada sont inacceptables. Elle a même créé une vidéo sur YouTube pour demander au gouvernement de reconsidérer la décision.

Selon elle, le ministère a énuméré parmi les raisons le fait que M. Frost ne possède pas de biens immobiliers le motivant à retourner en Jamaïque ainsi que des précédents avec d'autres visiteurs jamaïcains, notamment des étudiants.

« Une autre raison qu'ils nous ont donnée, c'était que dans la culture jamaïcaine ce n’est pas normal qu'un homme veuille être à la naissance de ses propres enfants. Ils ne trouvaient pas crédible que Charles veuille venir au Canada pour être à la naissance de sa fille », a déclaré Mme Patmore.

C'était vraiment des généralisations et des stéréotypes et ils ont utilisé ces raisons-là en partie pour lui refuser le visa. Eloise Patmore

Selon Molly Joeck, avocate en immigration auprès du cabinet Edelmann & Co., ce type de raisonnement n’est pas inhabituel dans les refus de visa.

« Immigration Canada va toujours prendre en compte les moyens financiers. Je trouve que ça désavantage souvent les jeunes les étudiants parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'atouts. »

Eloise Patmore demande au ministre de l'Immigration, Ahmed Hussen, de reconsidérer le refus et d'accorder un visa à son fiancé avant la naissance de leur bébé d'ici les prochaines semaines.

Radio-Canada a tenté de contacter Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour connaître les raisons du refus, mais le ministère n'a pas répondu à notre demande.