Jean-René Frydman avait déposé le nom France.com alors qu'Internet n'était encore qu'une plateforme confidentielle, avec « l'idée d'un site destiné aux francophones et aux francophiles vivant aux États-Unis », a-t-il expliqué à l'AFP. Dès 1997, il s'oriente vers le tourisme et crée une agence de voyage avec, selon lui, la bénédiction de la France. Il estime avoir envoyé « entre 100 000 et 150 000 » touristes en France en près de 20 ans, avant que l'État français ne lui réclame, en 2015, de récupérer le nom France.com.

En juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le transfert à l'État, décision confirmée en appel en septembre 2017. Un pourvoi a été déposé devant la Cour de cassation, mais la société Web.com, qui assurait la gestion de l'adresse IP, a transféré le nom à l'État français mi-mars. Aujourd'hui, France.com est automatiquement réorienté vers France.fr, le portail officiel du tourisme en France.

L'activité de l'agence Jean-René Frydman est au point mort, faute d'un support sur Internet, a-t-il expliqué à l'AFP. Il a donc assigné, devant un tribunal fédéral américain, l'État français, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et Verisign, le groupe qui gère les adresses se terminant par .com.

« On a essayé de trouver des arrangements », assure l'entrepreneur au sujet de ses contacts avec les autorités françaises. Mais « ils ont dit qu'ils le voulaient, qu'ils ne paieraient rien et ils ont fait ce qu'il fallait pour l'obtenir sans rien payer, mais en tordant un peu le cou au droit », estime M. Frydman. Il se dit prêt à aller au bout de la procédure et affirme avoir reçu de nombreux soutiens. « Je l'aurais fait sans », dit-il, « mais c'est absolument évident que je vais avoir le soutien et les moyens pour leur tenir tête. »

Aucune date d'audience n'a encore été fixée.