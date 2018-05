On se rappelle que l’entreprise donne aux gouvernements jusqu’au 31 mai pour garantir la survie du projet.

Nous avons réévalué toutes nos activités incluant l’ensemble de notre main-d’oeuvre afin de déterminer ce qui est essentiel. Kiewit-Ledcor Trans Mountain Partnerships

Dans un communiqué, Kiewit-Ledcor Trans Mountain Partnerships (KLTP) dit avoir pris cette décision vers la fin de la semaine dernière, sans toutefois donner le nombre exact des mises à pied.

C’est un représentant du syndicat des travailleurs qui a confirmé ce chiffre.

L’incertitude créée par le gouvernement provincial a maintenant un effet concret sur la vie des gens. Ryan Bruce, Christian Labour Association of Canada

Une réembauche des employés est possible

Cela dit, le syndicat affirme que ces travailleurs pourraient bientôt être réengagés par la compagnie pour travailler à un autre projet.

Ce projet d’expansion qui est évalué à plus de 7 milliards de dollars a reçu l'aval des gouvernements du Canada et de l'Alberta alors que la Colombie-Britannique s’est retirée et a demandé au tribunal de clarifier ses pouvoirs en la matière.