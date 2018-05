Ce qu'il y a de plus frappant à la lecture des Mémoires politiques de Michel Tremblay, c'est de constater à quel point Rimouski a changé au fil du temps.

Mémoires politiques de l'ex-maire et ex-député de Rimouski, Michel Tremblay Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Une ville méconnaissable

Quand l'homme a été élu maire en 1994, il n'y avait pas de système d'urgence 911, pas de Promenade de la mer, pas de salle de spectacles, pas d'Océanic, pas de Cité des achats, pas de Quartier des Soeurs, pas de bacs de recyclage et pas de villes fusionnées.

Michel Tremblay n'a évidemment « pas tout fait tout seul », mais il a souvent été le déclencheur de nombreuses chose comme la création du 911 ou de la prise en charge par les pouvoirs municipaux des aéroports de Rimouski et de Mont-Joli.

Si l'univers conspire pour ceux qui ont des rêves, il faut dire que le dicton s'est avéré exact lors de la création du 911 dans la région. Extrait des Mémoires politiques de Michel Tremblay

Michel Tremblay dit que la mise en service de la centrale d'urgence 911 est le « dossier dont il est le plus fier ».

La Promenade de la mer à Rimouski Photo : Radio-Canada

Pourtant, en entrevue, il reconnaît lui-même que ce n'est pas de cette réalisation dont les gens lui parlent spontanément, mais plutôt de la Promenade de la mer.

Nous voulions un large trottoir le long du fleuve. Le projet a été bonifié pour y inclure une piste cyclable et des postes d'observation pour admirer le fleuve et l'île Saint-Barnabé. Extrait des Mémoires politiques de Michel Tremblay

« Quelle vacherie! »

Une surprise attendait Michel Tremblay lors de ses deux mandats comme député provincial. Les pires coups ne sont pas venus de l'adversaire péquiste, mais des rangs de son propre parti.

Avec une amertume évidente, il écrit : « Quelle vacherie de la part d'un collègue député » pour décrire une rencontre, organisée à son insu à Québec par son voisin de comté, le député libéral Henri Paradis. Ce dernier voulait convaincre le ministre Claude Ryan d'établir à Mont-Joli, plutôt qu'à Rimouski, la station scientifique aquicole de l'ISMER. Elle a finalement été construite à Pointe-au-Père.

Monsieur Michel Tremblay, ancien maire de Rimouski. Photo : Radio-Canada/FRANÇOIS GAGNON

De la même manière, il parlera du « petit Albert Côté », non pas pour décrire le physique du ministre responsable de la région dans le gouvernement Bourassa, mais pour qualifier ses manoeuvres pour favoriser, au détriment de Rimouski, la construction d'une prison à Rivière-du-Loup. Prison qui, finalement, fermera ses portes peu de temps après son inauguration.

Toujours dans ce registre, il relate un échange téléphonique virulent qu'il aurait eu avec l'ancien ministre Marc-Yvan Côté.

Ce dernier venait de déclarer que l'époque où le gouvernement établissait ses bureaux à Rimouski était terminée.

Devant l'intensité de sa dénonciation concernant ces propos, Marc-Yvan Côté lui aurait alors lancé : « Mon petit cri..., la prochaine fois que je te vois à Québec, tu vas avoir une claque sur la gueule. »

La claque n'est jamais venue, mais on s'est dit que la suite serait difficile. Michel Tremblay, en entrevue, au sujet de ses Mémoires politiques

À 85 ans, Michel Tremblay se dit plus posé. En conclusion de ses mémoires, il écrit que la politique demeure une bataille « pour sa communauté, sa région, son comté » et qu'il faut avoir une vision et de la détermination pour obtenir des résultats.

Seul le désir de réussir te donne le courage et la force de réaliser des projets. Extrait des Mémoires politiques de Michel Tremblay

Dans les derniers mots de son texte, il affirme que « sortir indemne de 20 ans de politique, c'est tout un défi ». Un défi qu'il croit toutefois avoir relevé.