La plupart des locateurs de l'Ontario sont maintenant tenus d'utiliser le formulaire pour les nouveaux contrats de location signés le ou après le 30 avril lors de la location d'unités résidentielles.

La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, en a fait l’annonce à Toronto mardi.

« Nous avons besoin d'une entente claire entre les locateurs et les locataires au sujet des règles, de l'entente et des responsabilités de chacun », a déclaré Mme Wynne devant une coopérative d’habitation de Toronto. « Nous travaillons pour prévenir des malentendus. »

Mme Wynne a ajouté que ce nouveau gabarit aiderait aussi à protéger les locataires contre des hausses de loyer « soudaines et dramatiques ».

Obligatoire pour les nouvelles locations

Le contrat de location standard est obligatoire pour les nouvelles locations dans les maisons individuelles et jumelées, les immeubles d'appartements, les condos loués et les logements secondaires, comme les appartements au sous-sol.

Le formulaire ne s'applique pas à la plupart des logements sociaux et avec services de soutien, aux maisons de retraite et de soins infirmiers, aux parcs de maisons mobiles et aux baux fonciers, ni aux propriétés commerciales.

Si un locateur omet d'utiliser le formulaire de bail standard pour les locations qui commencent le ou après le 30 avril, les locataires peuvent en demander un. Si le locateur omet d'en fournir un en 21 jours, le locataire peut retenir le loyer pour un mois.

Le guide pour le bail standard vient en 23 langues.