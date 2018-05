Un texte de Geneviève Lapalme

Des nouveaux membres se sont joints à l'équipe du Centre culturel franco-manitobain au cours des dernières semaines.

Le poste de responsable des communications et du marketing, vacant depuis janvier 2017, a été pourvu par Valentin Cueff, ancien journaliste à l’hebdomadaire franco-manitobain La Liberté.

Depuis la fin du mois de février, Ousséni Hébie s’est aussi greffé à l’équipe à titre de gérant des finances de l’organisme.

Le contrat pour le poste de coordonnateur à la programmation artistique et culturelle, comblé par Hélène Molin-Gautron, n’a quant à lui pas été renouvelé. Hélène Molin-Gautron n'a pas voulu commenter publiquement la situation.

« Je souhaite aller dans une direction où on va développer une vision artistique pour le CCFM. Je pense qu’il faut aller au-delà de seulement coordonner la programmation pour aller plus loin. Il faut s’entourer de gens qui ont cette vision pour développer un plan global du côté artistique et culturel », souligne Ginette Lavack, qui assure pour l’instant la direction artistique du CCFM.

Ginette Lavack, directrice du CCFM depuis le 18 septembre 2017, a profité de ses premiers mois à la barre de l’organisme pour analyser son fonctionnement et sa structure.

Le changement n’est pas facile. Et ça peut vouloir dire parfois de faire des restructurations, de laisser derrière nous certaines choses pour pouvoir aller dans de nouvelles directions. Ginette Lavack, directrice générale du CCFM

Elle a passé en revue les postes actuels des employés avec l'aide d'un consultant en ressources humaines. Ces analyses ont mené à des changements au sein de l’équipe du CCFM.

Ginette Lavack confirme que les activités populaires à la programmation du centre culturel, tel que les matchs de la Ligue d’improvisation du Manitoba (LIM), les Mârdi jazz et le Rire Zone seront de retour à l'automne 2018.

Elle souhaite aussi mettre sur pied un poste de développement pour diversifier les sources de revenus de l’organisme.

Le conseil d'administration du CCFM devra aussi faire face à des changements en raison du projet de loi du gouvernement du Manitoba qui l'oblige à passer de 12 à 8 membres.

Le président Julien Bédard souhaite profiter de l'occasion pour passer le flambeau. « Ça fait déjà 10 ans que je siège au sein du conseil d'administration. C'est le temps d'avoir du renouveau au C. A. », précise-t-il.

Un CCFM mieux adapté aux besoins de la clientèle

Les consultations menées plus tôt en avril par le CCFM ont permis de mieux cibler les besoins de la clientèle actuelle et d'identifier une nouvelle clientèle, avance Ginette Lavack.

« Il y a la clientèle qui vient au Festival du Voyageur. C’est une clientèle anglophone qui commence à s’intéresser à la culture francophone, mais qui ne se retrouve pas nécessairement dans la communauté franco-manitobaine entre le mois de mars et janvier », explique la directrice.

Elle souhaite aussi mieux répondre aux intérêts des nouveaux arrivants.