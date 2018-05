L’objectif est avant tout de faire évoluer les mentalités pour que la population croie davantage le témoignage des victimes, et de bousculer des idées reçues qui sont dangereuses, selon le gouvernement.

« La violence sexuelle est un crime de pouvoir et de contrôle, et les gouvernements ont le devoir [...] d'offrir de l'espoir et de l'apaisement aux victimes », a déclaré Mme Notley.

Le saviez-vous? 95 % des victimes ne signalent pas leur agression à la police. La violence sexuelle est le crime le moins déclaré au Canada.

87 % des victimes sont des femmes et 94 % des agresseurs sont des hommes.

83 000 Albertains ont signalé avoir été victime d'agression sexuelle en 2014.

Dans le cadre d’un nouveau partenariat qui réunit dix ministères et plusieurs organisations communautaires, le gouvernement souhaite aussi mettre en place une réponse mieux coordonnée face au problème de la violence sexuelle en Alberta.

Ce partenariat visera notamment à améliorer la façon dont le système éducatif, social, judiciaire et de santé répond à la violence sexuelle dans la province.

Le financement des services de première ligne fait également partie des priorités identifiées par le gouvernement.

Plusieurs initiatives dans ce sens seront annoncées au cours du mois de mai.