Mesurant 2,15 mètres, Miranda Weber est la plus grande d’une famille de grande taille. Son grand-père et sa mère mesurent 2,03 mètres. Son oncle atteint 2,08 mètres.

« En 3e année, j’avais la taille des élèves de 7e année », se souvient-elle.

Croyez en vous, sachez qui vous êtes et aimez votre corps parce que c'est le seul que vous aurez. Un conseil de Miranda Weber à ses équipières

Miranda dit qu’elle s’est rapidement habituée au picotement dans ses jambes, qui lui indiquait qu’elle allait avoir une autre poussée de croissance.

« J’étais très maladroite, comme si je marchais sur une paire d’échasses », dit-elle.

Elle ne compte plus le nombre de fois qu’elle s’est cogné la tête contre les cadres de portes ou les luminaires. « J’ai de la difficulté à entrer dans les voitures de mes amis et c’est presque impossible pour moi de trouver des pantalons ou des vestes qui me font », dit-elle.

Mais sa grandeur est devenue un atout lorsqu’elle a commencé à jouer au volleyball, avec les Renegades de la Saskatchewan. Elle étudie à présent en kinésiologie à l’Université de Regina dans l’espoir de devenir psychologue sportive.

Miranda Weber pose avec ses deux parents. Sa mère, qui mesure un peu plus de 2 mètres, se dit heureuse d'avoir pu inculquer sa fierté d'être grande à sa fille. Photo : soumis par Miranda Weber

Sa mère, Kathy, sourit à écouter Miranda parler des bottes de « cowgirl » qu’elle a porté pour son bal de fin d’année. Pour elle, il s’agit d’un signe de confiance en soi, quelque chose qu’elle a elle-même eu de la difficulté à développer.

« Je suis vraiment fière de ce que je suis devenue et du fait que j’aie été capable de partager cela avec ma fille », conclut-elle.