Avec les informations de Piel Côté

C'est la Commission vérité et réconciliation qui avait recommandé que le Vatican présente ses excuses aux survivants et aux familles des victimes de sévices subis dans ces pensionnats. Le député du NPD de Timmins James Bay, Charlie Angus, avait repris la proposition pour en faire une motion et finalement, les parlementaires l'ont adoptée ce mardi.

La députée néodémocrate d'Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore, qui soutient évidemment l'initiative, croit que les excuses du pape François permettraient aux Autochtones de tourner la page, déjà qu'en mars dernier, le Saint Père avait refusé de s'excuser.

« Je pense que ça va aider à faire comprendre au Vatican à quel point c'est important. Ça va encore plus montrer à quel point on est unanime sur le sujet et je pense que ça démontre le sérieux de notre démarche », argumente Mme Moore.

Des excuses importantes pour les Autochtones

Ces excuses, le vice-chef du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, Bruno Kistabish, les attend aussi, lui qui a vécu dans les pensionnats il y a de cela une quarantaine d'années. Selon lui, c'est donc le strict minimum.

« Je pense que ça va de soi avec tout le mal qui a été fait dans les communautés. C'est tout à fait normal, ça serait le minimum que pourrait faire le pape pour les communautés autochtones. Les gens ont besoin de ça pour, entre autres, tourner la page », avait déclaré M. Kistabish la semaine dernière.

« Pour ces ainés-là, avoir ces excuses de leur vivant, c'est très important et j'espère sincèrement que notre vote aura contribué à ce que le pape présente ses excuses », tranche Mme Moore.