Le 5 mai 1973, Ron Turcotte réalise le rêve plus cher à tout jockey. Il gagne la Triple couronne en alignant les victoires aux trois courses les plus importantes aux États-Unis : celles du Derby du Kentucky, du Preakness Stakes et du Belmont Stakes.

Ron Turcotte est originaire de Drummond, au Nouveau-Brunswick. Dans cette entrevue à l’émission Aujourd’hui du 25 juin 1965, il raconte son parcours. Le jeune jockey canadien vient alors de remporter ses premières victoires aux États-Unis.

Cinq ans plus tôt, Ron Turcotte a quitté sa région natale pour trouver du travail en Ontario. D’abord engagé sur une ferme comme soigneur pour les chevaux, il a rapidement gravi les échelons pour devenir un jockey convoité.

« Qu’est-ce que vous plaît? », demande le journaliste Paul-Émile Tremblay au jeune jockey. « Gagner! », répond ce dernier avec assurance.

Dans les années suivantes, Ron Turcotte accumulera effectivement les honneurs, les trophées et de nombreux records.

Puis, le 13 juillet 1978, la carrière de Ron Turcotte prend brutalement fin. Au départ d’une course sur la piste du Belmont Stakes, il fait une chute qui le laissera paraplégique.

Le 28 juin 1992, à l’occasion des Jeux de l’Acadie, la journaliste Marie-José Turcotte s’entretient avec l’ancien jockey. Il revient sur l’événement.

Je n’ai jamais blâmé le gars. Moi aussi j’ai fait des erreurs. Quand on essaie fort, on en fait tous des erreurs. Ron Turcotte

Cloué dans un fauteuil roulant, Ron Turcotte est retourné dans sa région natale un peu plus tôt que prévu avec sa femme et ses quatre filles.

Acclamé à travers le monde, Ron Turcotte continue de susciter la fierté dans sa communauté. En plus d’un pont qui porte son nom depuis 1977, Ron Turcotte a été immortalisé en 2015 par un monument à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick.