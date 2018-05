Sous l'administration Obama, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) avait adopté des règles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules.

L’objectif était de diminuer la consommation des voitures et des camions à 6,5 litres de carburant aux 100 kilomètres d'ici 2025.

Des mesures non appropriées

Toutefois, le dirigeant de l’EPA, le climatosceptique reconnu Scott Pruitt, estime que les critères établis sous l’administration Obama ne sont pas appropriés et doivent être révisés.

Il soutient que les prévisions hypothétiques sur le prix de l’essence et sur les avancées technologiques utilisées par l’administration Obama pour établir les règles étaient trop optimistes.

Il croit que ces normes s'avéreraient coûteuses pour les constructeurs automobiles, mais aussi pour les consommateurs qui ne peuvent se payer un véhicule à haute efficacité énergétique.

Une décision « illégale » pour le gouverneur de Californie

Les autorités californiennes estiment au contraire que les objectifs établis sont tout à fait réalisables et que la décision de l’EPA de faire machine arrière est « illégale » et n’est basée sur aucune nouvelle recherche.

Selon la Californie, cette décision viole même le Clean Air Act (Loi sur la qualité de l'air) des États-Unis et ne respecte pas les propres règles de l’EPA.

Le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, accompagné de Mary Nichols, de la California Air Resources Board, et du procureur général de la Californie, Xavier Becerra Photo : The Associated Press/Rich Pedroncelli

Réduire les émissions constitue « le seul moyen » d’empêcher des dommages permanents aux poumons des enfants qui habitent près des autoroutes ou des routes passantes, a indiqué le gouverneur de la Californie, Jerry Brown.

Il ajoute que selon lui, il est essentiel de combattre les décisions de l’administration Trump au sujet de l’environnement et des changements climatiques.

En suivant la voie de Pruitt-Trump, nous allons vers un désastre. Jerry Brown, gouverneur de la Californie

En plus de la Californie, la poursuite a été signée par le Connecticut, le Delaware, l’Illinois, l’Iowa, le Maine, le Maryland, le Minnesota, le New Jersey, l’État de New York, l’Oregon, le Rhode Island, le Vermont, l’État de Washington, le Massachusetts, la Pennsylvanie, la Virginie et le District de Columbia.