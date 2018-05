Un texte de Lise Millette

Ce projet, initié par l'enseignante de 5e et 6e année Jacynthe Lebel, ne devait au départ être qu'un atelier d'écriture sur la chanson québécoise. Dans le processus, le texte d'une élève a suscité l'étonnement par sa profondeur et l'atelier a pris des proportions beaucoup plus importantes.

« Ce projet-là a débuté à la troisième étape l'an passé. Je voulais leur faire découvrir que ce n'est pas que de la musique, qu'il y a des textes derrière la musique. Je me suis dit, la musique, ce n'est pas que l'extérieur et les grands chanteurs qu'on connaît à la télévision et qu'on écoute à la radio, mais aussi des gens d'ici. J'ai pensé à faire venir des auteurs-compositeurs de la région », raconte Mme Lebel.

Les musiciens Sébastien Greffard, Gilles Parent, Jean Racine et Stéphane Bisson ont répondu à l'appel de l'enseignante. Ces artistes ont visité la classe, parlé aux jeunes de leur démarche d'écriture, assisté les jeunes lors de la création de leurs textes.

Stéphane Bisson a participé au projet Photo : Radio-Canada/Lise Millette

« Ça vient me chercher tout de suite quand il y a des jeunes. Je ne suis pas un musicien extraordinaire, mais je suis un passionné dans le tapis. Moi, ma job sur cette Terre-là, c'est de propager ma passion. C'est valorisant professionnellement. Il n'y a pas de gloire à aller chercher là, sinon valoriser aussi l'enfant dans ça », explique le chanteur Stéphane Brisson.

Quatre textes sélectionnés

Au terme de l'exercice, un petit comité s'est réuni pour choisir quatre textes afin d'y coller une trame musicale. Stéphane Bisson a prêté sa voix aux textes favoris, dont celui d'Annick Breton-Guertin sur l'intimidation, qui s'est particulièrement démarqué.

« Le texte était d'actualité et très bien écrit! Quand on l'analyse, on voit qu'il y a aussi quelque chose de songé », dit le chanteur.

« C'était un texte très touchant, d'une préoccupation qu'elle vivait la petite cocotte. Une élève super brillante, très attachante, qui nous a surpris d'avoir pu mettre en mots ce qu'elle ressentait », explique Jacynthe Lebel.

Avec le concours de Jean Caron, qui a accepté de réaliser un vidéoclip sur cette chanson, les élèves sont devenus des comédiens ou assistants.

L'intimidation est un sujet qui revient souvent de l'avant, mais pour les jeunes, il s'agit encore d'un thème à explorer.

« J'aimerais qu'il y ait moins d'intimidation qu'aujourd'hui », commence Étienne Vallières.

Ça peut même mener au suicide. Médérik Thibault

« J'espère que les gens vont comprendre qu'il n'y a rien à rire là », de dire Xavier Bélanger.

« Au Carnaval de Sainte-Germaine-Boulé, nous avons présenté le vidéoclip et j'ai vu que des gens avaient pleuré », raconte Matys Goulet.

« Je veux que le message, on le diffuse! », complète Abygaelle Paquette.

Une trousse sur le web

L'enseignante s'est également adjoint les services de trois psychoéducateurs pour concevoir un site web comportant une trousse pédagogique.

Jacynthe Lebel Photo : Radio-Canada/Lise Millette

« Des ateliers en lien avec le vidéoclip, des ressources qu'on a mises en ligne pour les parents, les intervenants et pour les élèves, il y a un questionnaire en ligne pour encourager la dénonciation et qu'on ose en parler », indique Jacynthe Lebel.

Les élèves de l'école du Maillon souhaitent que leur chanson permette de changer les choses, comme le confie Jacob Drouin.

Moi... j'en ai vécu. Je vais essayer de me défendre plus qu'avant. Le message que je veux passer, c'est que les gens se réveillent et réalisent que ce n'est pas bien l'intimidation. Jacob Drouin, élève

La fierté à l'état pur

L'enseignante reconnaît avoir été soufflée du résultat, une fois la chanson mixée et réalisée.

« Je l'ai écoutée en privé chez-nous, j'ai pleuré beaucoup. Quand je l'ai présentée à mes élèves, je sentais la fierté. C'est ce que j'ai vu dans les yeux de mes élèves : de la fierté », confie Mme Lebel.

L'école du Maillon espère que la chanson de la jeune Annick Breton-Guertin voyagera dans toutes les écoles du Québec ainsi que les outils développés sur le site www.oserenparler.net. Les jeunes prendront part au lancement de cette plateforme le 1er mai, en soirée, à la Tablée des chefs de La Sarre.