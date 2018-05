Un texte de Félix Morrissette-Beaulieu

« Ça ne m'alarme pas. C'est dans 15 ans. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils vont faire dans 15 ans », croit la présidente du Syndicat des enseignants de la Mitis (SERM), Martine Cliche, qui représente les enseignants de la Comission scolaire des Monts-et-Marées.

La baisse, elle est là, mais elle est beaucoup plus lente qu'anticipée par le ministère. Martine Cliche, présidence du SERM

Il s'agit, selon elle, d'une tendance lourde interrompue par certaines périodes de stabilité de la clientèle scolaire.

Dans son calcul, le ministère prend en considération les données sur la démographie régionale pour la MRC de la Matanie et de la Matapédia, soit les territoires desservis par la commission scolaire.

Taux de croissance démographique : Matanie (2011-2036) : -7,1 %

Matapédia (2011-2036) : - 10,1 %

La clientèle scolaire tributaire de la situation économique

Ces chiffres pourraient s'améliorer en fonction du développement économique de la région, croit Mme Cliche.

« Lorsqu'il y a des industries qui roulent à plein régime, les familles viennent s'installer. Lorsque l'économie va bien, les gens peuvent décider de faire des enfants », ajoute-t-elle.

Un constat partagé par la présidente de la commission scolaire, Céline Lefrançois.

« Ça nous inquiète, bien sûr. Au niveau économique lorsqu'il n'y a pas de développement vous comprendrez que les jeunes ménages vont à l'extérieur de la région pour trouver un travail convenable. »

Un cercle vicieux

La baisse de la clientèle scolaire est le résultat des difficultés de la région pour garder sa jeune main-d'oeuvre qualifiée, croit Mme Lefrançois. Or, cette clientèle scolaire représente aussi un facteur pour attirer les jeunes familles. La situation peut donc, ultimement, nuire à l'attraction de main-d'oeuvre.

Lorsqu'on n'a plus d'enfants, souvent, on est obligé de fermer les écoles. C'est la vitalité d'un milieu qu'on touche. Lorsqu'il n'y a pas d'école dans un village, ça n'attire pas les jeunes familles. Céline Lefrançois, présidente de la Commission scolaire des Monts-et-Marées

Une influence à Québec?

La Commission scolaire des Monts-et-Marées ne croit pas que la baisse anticipée de sa clientèle scolaire pourrait avoir des conséquences sur les investissements récents annoncés par Québec pour la mise à niveau des 1282 écoles du Québec.

« Non, je ne crains pas cette situation pour le moment. C'est sûr qu'ils vont prendre en considération le maintenant. »

Le bâtiment de la Commission scolaire des Monts-et-Marées de Matane a été construit en 1912. Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Au contraire, elle croit même voir une augmentation des sommes accordées par le gouvernement. « Ils nous ont annoncé de bonnes nouvelles parce qu'il semblerait que c'est plusieurs millions qui vont nous accorder ».

De son côté, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dit prendre en compte la superficie des bâtiments, leur pourcentage d'occupation et la superficie des bâtiments excédentaires lorsqu'il calcule les montants accordés pour la mise à niveau des écoles.

La baisse de la clientèle scolaire a donc un impact sur le pourcentage d'occupation des bâtiments, indique le ministère.

Travailler avec les municipalités

Pour éviter de perdre le cinquième de ses élèves, la Commission scolaire des Monts-et-Marées indique travailler étroitement avec les municipalités afin d'attirer les familles.

« On parle beaucoup aux municipalités, car on a connu des fermetures d'écoles. C'est grâce à la collaboration des municipalités si on a retardé la fermeture d'école. Ils essayent de développer des créneaux qui représentent leur municipalité, tout en ciblant particulièrement les jeunes familles », croit Mme Lefrançois.

De son côté, la bonification des congés parentaux au Québec représente aussi une piste de solution, selon la présidente du Syndicat des enseignants de la Mitis, Martine Cliche.

« Dans ce qui se discute dans la sphère politique, il y aurait peut-être dans l'air une bonification du régime québécois d'assurance parentale destiné aux parents avec de jeunes enfants. »

Ce programme a permis une hausse importante des naissances et pourrait permettre au ministère de revoir ses chiffres, selon Mme Cliche.