Un texte d'Anne-Josée Cameron

Invasion est composée d'une centaine d'oeuvres alliant toutes les matières (bois, gypse, acrylique) et de nombreuses pratiques dont la sculpture et la peinture.

Un collectif féminin

Mélanie Simard, Annie Labbé & MLysa composent le collectif SLM. Passionnées par la couleur, elles se sont réunies dans le but de présenter leur travail.

MLysa, Annie Labbé et Mélanie Simard forment le collectif SLM. Photo : Radio-Canada/Valérie Cloutier

Elles se sont inspirées de l'énergie de l'art de la rue pour bâtir leur exposition.

« C'est la base, explique MLysa. On aimait ce côté-là. La liberté d'expression, veut veut pas, ça vient avec le street art. Tu vas créer rapidement à l'extérieur ce qui te passe par la tête, ce que tu as le goût de partager », ajoute-t-elle.

Envahir la galerie

Le collectif a choisi d'intituler son exposition Invasion parce que c'était littéralement le but, envahir la galerie Beauchamp.

« On avait vraiment le goût de s'approprier la galerie, d'y implanter notre énergie, raconte Annie Labbé. Que ce soit avec des éléments d'atelier, en intervenant sur les murs et même sur les vitrines extérieures. On voulait vraiment transformer la galerie et que les gens qui y travaillent disent : "Oh, on est ailleurs!" »

Inspire, une oeuvre de Mélanie Simard. Photo : Mélanie Simard

Une exposition cohérente

Invasion propose le travail de trois artistes assumées, aux pratiques et multiples, dont les oeuvres se complètent et forment un tout cohérent, coloré, festif et ludique.

L'exposition est présentée jusqu'au 22 mai à la galerie Beauchamp, sur la rue Saint-Pierre dans le Vieux-Québec.