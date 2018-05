Ronald Chartier habite au dernier étage d’un immeuble à logements. Il consomme du cannabis pour calmer ses douleurs. Il dit être en guérison d'un cancer et avoir été victime d'un grave accident d'auto.

Le copropriétaire de l'immeuble, qui habite juste en dessous, dit être très incommodé par la fumée, même si le locataire fume dans le vestibule de l’entrée.

La Régie du logement avait tranché en faveur du propriétaire. La Cour a refusé d'entendre la cause de Ronald Chartier.

Il se résigne donc à quitter son domicile, mais il déplore le manque d'aide.

Aussitôt que tu dis le mot cannabis, ils ont tous peur. Ronald Chartier, locataire

« Ils laissent n'importe qui, à la Régie du logement, se défendre tout seul sans même regarder l'état de santé de la personne, déplore-t-il. C'est ça qui me choque le plus. J'ai dit : " On cogne à des portes pour avoir de l'aide et on n'en a pas, même pas [la Commission des] droits de la personne." »

Ottawa a l'intention de légaliser l'utilisation récréative de la marijuana le 1er juillet 2018. Photo : La Presse canadienne/Darryl Dyck

Copropriétaire soulagé

Le copropriétaire, Gilles Chassé, salue cette décision, après un an de procédures judiciaires.

« On ne peut pas être contents à 100 %, mais on est heureux que ça achève, commente-t-il. […] Quelqu'un qui est habitué à la senteur du cannabis ne peut pas savoir que [pour] quelqu'un qui ne fume pas, c'est une senteur qui est difficilement endurable, quand tu veux lire, quand tu veux te concentrer. »

Jurisprudence

Selon Hans Brouillette, directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la décision trace des balises qui protègent les gens de la fumée secondaire avant l'entrée en vigueur de la loi sur la légalisation du cannabis.

C'est une jurisprudence très importante qui va certainement être réutilisée dans le futur. Hans Brouillette, directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec

« Les propriétaires ont une obligation légale de procurer à leur locataire pleine jouissance paisible des lieux, explique M. Brouillette. Donc, cette obligation-là devient impossible à rencontrer et à respecter si on n'est pas en mesure d'interdire de fumer, que ce soit du cannabis ou la cigarette. »

Au moment de publier, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) n’avait pas encore répondu à nos demandes d'entrevues.

D’après le reportage de Jean-François Deschênes