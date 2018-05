« L’eau est notre problème numéro un », a dit Tom Sampson, chef de l’Agence de gestion des urgences de Calgary, lors de l’annonce.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, se réjouit de ces nouveaux investissements. « Nous sommes dans une meilleure situation [en matière de préparation aux inondations] qu’il y a 5 ans », a-t-il affirmé.

Les 30 millions de dollars annoncés vont servir à financer 20 projets différents à travers la province. Cette enveloppe permettra notamment de protéger les infrastructures municipales essentielles, de mieux gérer les eaux pluviales, et de restaurer les zones humides et les bords de rivières.

Quelques-uns des projets financés : Construction d’une digue de protection au centre-ville de Calgary, sur la rive sud de la rivière Bow

Séparation du réseau d’eaux pluviales d'Upper Plateau, de la communauté Sunnyside-Hillhurst, pour prévenir les reflux vers cette communauté en cas de niveaux d’eau élevés

Amélioration du système de drainage dans la Première Nation de Cold Lake, pour permettre aux routes de rester ouvertes pendant les situations d’urgence

Nouveau système de déversement des eaux pluviales à Grande Prairie

Construction d’une zone humide à l’est de la ville de Taber, pour réduire les inondations dans la zone industrielle de la ville

Afin de renforcer la capacité des communautés à intervenir en cas d’urgence, 10 millions supplémentaires vont permettre d’acheter des équipements tels que des digues temporaires et des pompes à eau, et de rembourser les municipalités pour les dépenses qu’elles engagent dans le but de mieux se préparer aux situations d’urgence.

L’objectif de ce financement, selon le ministre des Affaires municipales, Shaye Anderson, est notamment de « soutenir les petites communautés, qui n’ont pas les mêmes capacités d’intervention que Calgary ».

La province finance également une nouvelle étude qui évaluera les trois options potentielles de stockage en amont présentées dans le rapport sur la gestion des eaux de la rivière Bow.

Depuis 2013, l’Alberta a investi plus de 700 millions de dollars pour résister aux inondations.