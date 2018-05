Un texte de Dominique Lévesque

C'est par une campagne dans les médias sociaux, qu'un projet américain The Blue Dot Project et des organismes canadiens veulent montrer aux mères qu'elles ne sont pas seules dans leurs réalités et leurs défis.

Ces femmes sont invitées à partager des photos de leur réalité jusqu'au vendredi 4 mai avec les mots-clics #RealMotherhood et #NoShame.

Des photographies de sujets sérieux, tels que des médicaments contre la dépression par exemple, ou de sujets plus légers comme le désordre qui règne à la maison, des taches de lait ou de vomi de bébé sur le linge ou de vergetures.

Des organismes qui viennent en aide aux mères qui souffrent de dépression post-partum les encouragent à partager des photos de leur réalité sur les médias sociaux. Photo : Pacific Post Partum Support Society

À titre d'exemple, des employés de l'organisme Pacific Post Partum Support Society en Colombie-Britannique ont ainsi publié des photos dans les médias sociaux du désordre dans leur maison.

L'objectif : montrer aux mères autre chose que les photos de mères parfaites avec leurs bébés parfaits et leurs maisons étincelantes.

Dépression post-partum

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, jusqu'à 20 % des mères souffrent de dépression post-partum.

Les symptômes d'anxiété et de dépression post-partum varient d'une personne à l'autre. Photo : Radio-Canada/Graphique Ouest

Selon les professionnels de la santé, les mères qui ont récemment accouché et qui ne se sentent pas bien devraient obtenir de l'aide auprès de services de soutien spécialisés.