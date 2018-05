Un texte de Geneviève Proulx

Situé rue Dunant, près de la rue Kingston, ce café est à but non lucratif. Les profits qui y seront amassés serviront à soutenir l'organisme l'Accorderie. « C'est de l'autofinancement. C'est pour permettre à tous les projets qui naissent à l'Accorderie de s'élever. C'est aussi parce que dans Ascot, nous n'avions pas de salle, de lieu pour permettre à la population du quartier de se rassembler », explique l'une des serveuses de l'endroit, Noémie Bélanger-Roberge.

L'une des serveuses du Café Baobab, Noémie Bélanger-Roberge Photo : Radio-Canada/Geneviève Proulx

Une soixantaine de bénévoles ont mis la main à la pâte pour concrétiser ce projet. Pose du plancher, peinture, installation du plafond suspendu : presque tout a été fait par des membres de l'Accorderie. Les tables, les chaises, une partie de la vaisselle et même les tuiles du plafond suspendu proviennent de l'Hôtel Wellington. Le comptoir de service a été offert par un membre de l'organisme qui rénovait sa cuisine. « Il y a peu de décoration pour l'instant parce que notre objectif est que les accordeurs aient un lieu auquel ils peuvent s'identifier. On voulait que tout le monde mette sa touche au café », indique-t-elle.

Éric, le barista du Café Baobab, à l'oeuvre Photo : Radio-Canada/Geneviève Proulx

Bien que les serveuses soient rémunérées en bonne et due forme, le barista est bénévole : c'est un accordeur. « Il va être payé en temps d'Accorderie, nuance Noémie Bélanger-Roberge. Il va pouvoir choisir des services dans notre banque d'accordeurs. À l'heure actuelle, nous avons 400 membres. L'Accorderie, c'est un réseau d'échanges de services gratuits qui fonctionne un peu à la manière du troc. »

Traditionnellement, le troc c'est souvent entre deux personnes ; je te donne un boeuf, tu me donnes 12 poules. À l'Accorderie, c'est une banque de temps avec des acheteurs et des vendeurs. Si je garde un enfant pendant une heure, ça me donne ce temps-là pour acheter n'importe quoi d'autre, un cours de guitare, une balade en kayak, par exemple. Noémie Bélanger-Roberge, serveuse au Café Baobab

Halte au gaspillage alimentaire

Au-delà du café et des sandwichs offerts, l'endroit souhaite faire sa part pour envoyer le moins possible d'aliments dans les poubelles en proposant un menu original. « Une de nos missions est de faire la lutte au gaspillage alimentaire. Nous servons des potages et des smoothies qui sont faits à base des fruits et légumes donnés par Moisson Estrie. Cet organisme a une entente avec des épiceries de Sherbrooke pour récupérer les fruits et légumes moins beaux. Nous allons les transformer pour les servir par la suite », dit Mme Bélanger-Roberge.

Cette dernière apprécie que son employeur ne soucie pas de son apparence corporelle. « Quand je vais dans d'autres cafés, je ne vois jamais de filles enrobées, avec un surplus de poids qui travaillent. Ce n'est pas l'image que veulent projeter ces endroits. Je suis beaucoup le mouvement de la lutte au fat shaming et au body positive. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Je suis contente! », raconte Noémie Bélanger-Roberge.

Le Café Baobab est ouvert du mardi au samedi de 7 h 30 à 15 h. Il est possible de louer la salle en soirée.