Un texte de Julie-Anne Lamoureux

La réponse courte, c'est oui, évidemment.

Et les exemples ne manquent pas.

En 2015, les libéraux fédéraux de Justin Trudeau étaient en troisième place dans les intentions de vote et sont parvenus à former un gouvernement majoritaire. Les libéraux ontariens de Kathleen Wynne tiraient de l'arrière en 2014 avant de remporter l'élection.

Même chose en Alberta en 2015, alors que le NPD de Rachel Notley n'était pas favori dans les intentions de vote. Il l'a emporté avec 41 % des votes et a pu former un gouvernement.

Plus récemment, il y a eu l'élection de Donald Trump à titre de président des États-Unis et celle d'Emmanuel Macron comme président de la France.