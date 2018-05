M. Wall travaillera à partir des bureaux d'Olser à Calgary. La firme Osler a entre autres représenté Kinder Morgan dans le cadre de sa demande d'approbation auprès de L'Office Nationale de l'Énergie pour l'expansion du pipeline Trans Mountain.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients ses connaissances stratégiques, particulièrement dans les secteurs de l’énergie et de l’agroalimentaire, où Brad possède une compréhension exceptionnelle des liens inextricables entre les milieux de la politique, des affaires et du commerce », a déclaré le chef de la direction d'Osler, Douglas Bryce par voie de communiqué.

Certains sont d’avis que Brad Wall est l’un des grands leaders du Canada, et nous partageons cet avis. Doug Bryce, chef de la direction d'Osler

« Nos clients ont besoin de défenseurs passionnés qui sont résolus à appliquer une politique énergétique nationale qui soutient leurs projets à long terme nécessitant des capitaux importants », a souligné le chef du groupe de pratique spécialisé en droit de l’énergie et des affaires réglementaires d’Osler, Shawn Denstedt.

Selon lui, M. Wall est reconnu pour son approche d’ouverture dans le repérage de nouvelles occasions et l’établissement de relations de confiance qui ont contribué à promouvoir sa province à l’échelle mondiale. « Et maintenant, nos clients et nos gens pourront bénéficier de ses connaissances stratégiques et de son approche », a-t-il ajouté.

Brad Wall a été élu député provincial en 1999, où il a servi la circonscription de Swift Current. Il est ensuite devenu chef du Parti saskatchewanais en 2004 et a remporté les élections provinciales de 2007.