Un texte de Danny Lemieux, de Découverte

Dans un laboratoire de l’École de technologie supérieure à Montréal, Hussein Ibrahim et son équipe simulent un microréseau dans lequel diverses sources d’énergie sont interconnectées.

Tout est conçu de manière à prioriser l’utilisation des énergies renouvelables afin de minimiser le recours aux énergies fossiles, comme le diesel des génératrices, par exemple. Et pour optimiser le tout, on ajoute une touche d’intelligence artificielle (IA).

On est à l'ère numérique. Il faut que notre transition énergétique se fasse de façon intelligente. Dans ce sens, l'intelligence artificielle ne peut être écartée. Hussein Ibrahim, directeur de la recherche et de l'innovation au Cégep de Sept-Îles

Bien qu’elles soient inépuisables, les énergies renouvelables ont un gros défaut. Elles fluctuent selon la force des vents et les périodes d’ensoleillement.

« Cette énergie, elle n'est pas stable. Elle peut donc perturber le réseau, poursuit Hussein Ibrahim. Si on n’apporte pas un contrôle là-dessus, le réseau va le refuser. » C’est dans ce contexte que l’intelligence artificielle fait miroiter des avancées.

« L'IA peut contribuer à l'augmentation de ce qu'on appelle ''la stabilité du réseau ou la robustesse du réseau'', parce qu'elle peut analyser en continuité, en temps réel, la qualité de l'électricité fournie », explique le directeur de la recherche au Cégep de Sept-Îles.

En tout temps, l’intelligence artificielle veille à maintenir le délicat équilibre entre la production et la consommation d’énergie. Elle sait lorsqu’il faut produire de l’énergie ou, au contraire, en accumuler.

« L'intérêt de l'IA est au niveau de la gestion des flux d'énergie. Donc, comment on peut répartir la puissance entre les différentes sources d’énergie et les différentes charges », donne pour exemple Hussein Ibrahim.

Pour développer des stratégies de consommation, l’IA doit disposer d’une puissance de calcul imposante.