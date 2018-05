Les élus de Pessamit ont tenté faire appel de la décision de la cour fédérale, mais leur demande a été rejetée. Le Conseil des Innus de Pessamit considère que ses droits ancestraux sont bafoués par un membre de sa communauté.

Dans un communiqué, le Conseil de bande accuse Jérôme Bacon St-Onge de « se livrer à une attaque à fond de train contre la reconnaissance des droits ancestraux des peuples autochtones ». On lui reproche aussi de s'en prendre à un processus démocratique.

Le conseiller en communications du Conseil des Innus de Pessamit, Christian Rock, reconnaît que cette sortie publique pourrait diviser davantage les membres de la communauté, mais il estime qu'il est nécessaire de dénoncer les agissements de Jérôme Bacon St-Onge.