Parmi les nouveaux récipiendaires, on trouve aussi Joséphine Bacon et Nicole Brossard, Fernand Dansereau, Angèle Dubeau, André Gagnon, Mattiusi Iyaituk, Roland Lepage, André Ménard, Ginette Noiseux, Jeannot Painchaud, Constance V. Pathy, John R. Porter, Jeanne Renaud, Alain Simard, Yves Sioui Durand et Jana Sterbak.

Le jury les a sélectionnés parmi une banque de candidatures pour leur contribution à faire rayonner le Québec en matière d’arts et de lettres.

« La culture québécoise s’épanouit et s’illustre grâce au talent, à l’engagement et au dévouement de ses créateurs et de ses mécènes. Chacune de ces personnalités a participé à la réputation d’excellence du Québec, source d’une immense fierté pour tous ses citoyens », a souligné Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil par communiqué.

Cette année, le jury était composé de Liza Frulla, de René Homier-Roy, de Maxime Codère, de Marième Ndiaye, de Kevin McCoy et de Hannah Claus.

Jusqu’à maintenant, 70 personnalités ont reçu la prestigieuse distinction.