Lundi, la jeune femme de 22 ans a livré un témoignage sur son amitié avec Baylee Wylie, qui avait 18 ans au moment de sa mort violente.

Elle a expliqué qu'il était un ami de longue date et qu'ils étaient impliqués ensemble dans des activités de prostitution.

Le soir de son meurtre, a-t-elle confirmé, Devin Morningstar et Tyler Noel étaient présents avec elle et Baylee Wylie dans son appartement et ils avaient tous consommé beaucoup de drogues.

Elle a attribué la responsabilité du meurtre principalement à Devin Morningstar, qui a déjà été reconnu coupable de meurtre prémédité, et à Tyler Noel, qui s'est reconnu coupable de meurtre au 2e degré.

Mrissa Shephard est accusé de meurtre relativement à la mort de Baylee Wylie en mai 2016. Photo : Contribution

Avec des informations de Nicolas Pelletier.