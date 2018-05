Un texte de Jean-Louis Bordeleau

L'entente de principe entre le syndicat et la direction de la SOPFEU a été adoptée à 86 % par les membres affiliés à la CSN. La signature finale de la convention collective est donc assurée, selon un porte-parole du syndicat.

Parmi les gains pour les travailleurs, le syndicat note des augmentations de salaire de 11 % sur cinq ans, un minimum de semaine de travail garanti ainsi qu'une réduction de la sous-traitance.

Par communiqué, le président du Syndicat des pompiers forestiers de la Côte-Nord-CSN, Steve Champagne, se réjouit du « temps record » qu'ont duré les négociations. L'exercice a permis d'uniformiser les conditions de travail des syndicats de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et de la région Abitibi-Témiscamingue-Baie-James.