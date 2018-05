Cette augmentation s'inscrit dans le nouveau plan de dépenses de l'établissement pour 2018-2019.

Le conseil d’administration de l'université a approuvé un budget de 143 millions de dollars lundi soir, incluant une augmentation de 6,6 % des droits de scolarité. Avec les rajustements des frais, les étudiants paieront 6,1 % de plus par année.

Dans un communiqué, l'université décrit la hausse comme un « effet de la réduction du financement provincial ».

Lorsque la province a déposé son budget en mars, elle a réduit de 1 % le soutien accordé aux universités et aux collèges, ce qui représente environ 6 millions de dollars. L'Université de Winnipeg a dès lors perdu 0,9 % de son financement.

« L’Université de Winnipeg reconnaît que l'augmentation des droits de scolarité représente un défi pour certains de nos étudiants, peut-on lire dans le communiqué. Nous tentons de restructurer notre soutien financier aux étudiants afin de mieux aider ceux qui seront durement touchés par la réduction du financement des études postsecondaires du gouvernement du Manitoba. »

Afin de réduire les coûts, huit nouveaux postes d'employés de soutien seront éliminés, en plus des huit autres éliminés dans le budget précédent. De plus, le salaire du personnel non syndiqué sera gelé pour une deuxième année.

L’établissement affirme que cinq postes de professeurs seront également laissés vacants et les cadres supérieurs ont accepté une quatrième année de gel des salaires.

Compression budgétaire provinciale

La hausse survient à la suite de l'adoption, en mars, d'un nouveau projet de loi provincial qui permet aux universités d’augmenter les droits de scolarité de 5 %, plus le taux d'inflation .

Lorsque le projet de loi a été présenté au printemps dernier, le ministre de l'Éducation, Ian Wishart, a déclaré que la hausse des droits de scolarité permettrait aux universités d'embaucher de meilleurs professeurs et d'offrir une éducation de meilleure qualité. Par ailleurs, le projet de loi exige toujours que les universités maintiennent des droits de scolarité moyens inférieurs à ceux des autres provinces de l'Ouest.

À la suite du budget provincial de mars, la province a dit s’engager à offrir une éducation abordable et de grande qualité et a fait état d'une augmentation de 2,7 millions de dollars des bourses d’études du Manitoba.

« Nous avons laissé aux universités une plus grande latitude pour fixer les droits de scolarité sans compromettre l'accessibilité financière pour les étudiants, avait alors déclaré la province. Les étudiants manitobains paient les droits de scolarité les plus bas de l'Ouest canadien et bénéficient du troisième plus bas taux au Canada. Nous nous efforcerons de nous assurer que cela demeure le cas. »

Pour alléger le fardeau des étudiants, l'école augmentera les bourses basées sur les besoins d'au moins 200 000 $.

L'école assumera également un coût estimé à 450 000 $ pour couvrir l'assurance maladie pour les étudiants étrangers jusqu'en avril 2019.