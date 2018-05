« Eau et électricité ne font pas un très bon mélange », rappelle Robert Duguay, directeur des communications au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. « C’est extrêmement dangereux. »

Dans le cas où des appareils électriques sont submergés, les résidents doivent faire appel à Énergie NB.

Selon lui, ce type d’appel doit se faire surtout après l’inondation quand vient le temps de passer au nettoyage.

Un retrait trop hâtif de l’eau peut causer des dommages à la structure des maisons ou même l’effondrement d’un sous-sol.

« Si on se met à pomper l’eau alors qu’il y en a autour [de la maison], ça va créer une pression énorme et ça pourrait affecter l’intégrité de la structure », explique M. Duguay.

La province souligne que le niveau d’eau dans un sous-sol ne devrait jamais se situer à plus de 30 centimètres sous le niveau à l’extérieur.