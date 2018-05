Ashley Judd, qui est âgée de 50 ans, accuse Harvey Weinstein de lui avoir fait perdre un rôle en 1998 dans le film Le Seigneur des Anneaux par des « calomnies sans fondement » à son encontre.

Dans sa plainte, l'actrice accuse Harvey Weinstein d'avoir « exercé des représailles » à son encontre après qu'elle eut rejeté ses avances sexuelles environ un an auparavant « quand il l'a coincée dans une chambre d'hôtel sous prétexte de discuter affaires ».

« Weinstein a utilisé son pouvoir dans l'industrie du divertissement pour nuire à la réputation de Mme Judd et limiter sa capacité à trouver du travail », ajoute la plainte.

Un représentant d'Harvey Weinstein a publié un communiqué qui nie les accusations de diffamation, mais qui n'évoque pas le volet harcèlement sexuel.

Ashley Judd a été, en octobre 2017, l'une des premières femmes à accuser publiquement le producteur d'inconduite sexuelle. Il a depuis été accusé par plus de 70 femmes. Harvey Weinstein nie avoir eu des relations sexuelles non consenties avec qui que ce soit.

Dans une déclaration au New York Times, Ashley Judd a déclaré que l'éventuelle indemnisation qu'elle obtiendrait de la justice serait reversée au mouvement Time's Up contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail « afin que les femmes et les hommes dans toutes les professions puissent obtenir réparation pour harcèlement sexuel, représailles économiques et dommages à leur carrière ».