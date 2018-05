Cette nouvelle augmentation du prix de l’essence n’a cependant pas encore touché les autres régions du Québec, où l’essence se vend en moyenne entre 1,28 $ et 1,35 $ le litre, selon le site Essence Québec.

Pour l’ensemble du Québec, le prix du litre d’essence ordinaire se situe en moyenne à 1,40 $, ce qui est largement supérieur aux prix enregistrés au cours des derniers mois.

Or, il n’y a pas qu’au Québec que le prix de l’essence s’envole. À Vancouver, il a atteint un record de tous les temps en Amérique du Nord, à plus de 1,60 $ le litre. Le précédent record avait été établi à Los Angeles en 2008.

Lundi, le prix du litre d'essence frôlait 1,61 $ à Vancouver, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

La querelle entre la Colombie-Britannique et l'Alberta autour de l'oléoduc Trans Mountain expliquerait en partie le prix élevé du carburant dans cette province et, selon les analystes, les Britano-Colombiens devront s'y habituer.

Mardi, le prix moyen du litre d’essence ordinaire était de 1,33 $ au Canada. L’an dernier à pareille date il était de 1,11 $.

Quant aux prix les plus bas, on les retrouve au Manitoba, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick avec des prix qui oscillent entre 1,13 $ et 1,18 $ le litre.

Pendant ce temps sur les marchés internationaux, le prix du baril de pétrole brut a reculé lundi soir de 34 ¢ US à la Bourse NYMEX, à New York, à 68,23 $ US.

Impossible à prévoir pour le consommateur

Pour le professeur titulaire aux HEC, Pierre-Olivier Pineau, spécialiste des politiques énergétiques plusieurs facteurs expliquent la montée des prix de l'essence ces dernières années, mais pour ce qui est des soubresauts quotidiens, il est à toute fin impossible de les prévoir.

« Prédire le prix du jour ou l’explication de la veille, c’est de la sorcellerie, personne ne peut comprendre, explique Pierre-Olivier Pineau. C’est certain que ce sont des compagnies qui sont là spécifiquement pour faire de l’argent. Elles lisent le marché, elles voient une opportunité, elles augmentent le prix. »

Une offre qui diminue, une demande qui explose

Mais en ce qui a trait au contexte dans lequel surviennent ces hausses de prix, le spécialiste des politiques énergétiques avance plusieurs explications, à commencer par le nombre de moins en moins élevé de stations de service qui se concentrent de plus en plus sous de grandes bannières qui exercent un contrôle important sur les prix.

Quand vous regardez le nombre de stations de services, il y en a moins. Il y a des consolidations dans le secteur, beaucoup de rachats. Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire aux HEC, spécialiste des politiques énergétiques

Valeur des terrains et faiblesse du dollar Canadien

Outre les acquisitions de stations de service par les grandes bannières, l'augmentation de la valeur des terrains où sont établies ces stations de service exerce aussi une pression à la hausse sur le prix de l'essence.

À Vancouver, où la valeur des terrains est souvent exorbitante, c’est l’une des explications les plus souvent avancées pour expliquer que le prix de l’essence y soit plus élevé qu’ailleurs au Canada.

La valeur du dollar canadien, qui est en moyenne 25 % moins élevé que le dollar américain, affecte aussi le prix de l’essence, ajoute Pierre-Olivier Pineau.

En partie de notre faute

Mais au-delà de ces facteurs, c'est surtout l'appétit grandissant des Canadiens pour les véhicules automobiles, les gros véhicules surtout, qui favorise la montée des prix du carburant, souligne Pierre-Olivier Pineau.

« D’un côté, moins de stations de service, de l’autre côté beaucoup de véhicules, l’économie va bien, les salaires ont monté ces dix dernières années. Les gens ont acheté de gros véhicules à 40 000 $, ça leur donne moins de flexibilité et les pétrolières en profitent. », ajoute l'expert.

C’est au moins à 50 % de notre faute parce que ce n’est pas l’offre [...] il y a surtout la demande qui est très très forte. Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire aux HEC, spécialiste des politiques énergétiques

Pourquoi est-ce plus cher dans les grandes villes?

Photo : Radio-Canada

En ce qui a trait aux prix qui sont souvent beaucoup plus élevés dans les grandes villes qu'en périphérie, l'expert en politique énergétique explique que ce phénomène est observé à plusieurs endroits.

Selon lui, les consommateurs des villes constituent une clientèle captive et très nombreuse de surcroit, ce qui fait augmenter la demande localement et incite les pétrolières à demander davantage pour leurs produits.

« Dans les grandes villes comme Vancouver et Montréal, on est dans un marché où il y a moins de stations de service qu’ailleurs, moins de concurrence. S’il n’y a qu’un ou deux vendeurs, c’est plus facile d’augmenter les prix en sachant que la demande est là », ajoute M. Pineau.