Déjà, trois ministres du gouvernement Couillard ont annoncé officiellement qu'ils ne seront pas sur les rangs aux prochaines élections. Il s'agit de Stéphanie Vallée (Justice), Jean-Marc Fournier (Relations canadiennes et Francophonie canadienne) et Martin Coiteux (Sécurité publique, Affaires municipales et Occupation du territoire).

Et selon nos sources, le ministre de l'Immigration, David Heurtel, a aussi laissé entendre auprès de plusieurs personnes qu'il ne sera pas candidat l'automne prochain.

Élu en avril 2014 dans la circonscription de Lotbinière-Frontenac, Laurent Lessard est le ministre responsable de la région du Centre-du-Québec. Avant d'être assigné à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation en janvier 2017, il avait occupé les fonctions de ministre des Transports à la suite de la démission de Jacques Daoust, en août 2016, dans la foulée de la controverse soulevée par la vente de Rona à des intérêts américains.