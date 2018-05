Un texte d'Héloïse Bargain

Sur les quais de la Péninsule acadienne, une expression revient souvent dans la bouche des pêcheurs : celle de « prison à baleines ». Elle désigne le carré jaune qu’Ottawa a fermé à la pêche au crabe et au homard le 28 avril. Les pêcheurs comptent poser leur casiers tout autour de cette zone riche en crabes et redoutent que les baleines s’empêtrent dans leurs cordages.

« Si les baleines doivent rejoindre cette zone, je crains qu’elles se heurtent à un rideau de cordages et je crains que le risque soit plus élevé », affirme Jean-Claude Brêthes, professeur en océanographie biologique à l'Université du Québec à Rimouski et titulaire de la chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins

Pêches et Océans Canada a imposé la fermeture de cette zone à partir du 28 avril aux pêcheurs de crabe et de homard. Les points sur la carte représentent les endroits où des baleines noires ont été vues l'an dernier. Photo : Radio-Canada

Une inquiétude aussi partagée par la chercheuse en écologie des mammifères marins et PDG de M-Expertise Marine, Lyne Morissette. « On va avoir autant de casiers, mais dans un autre secteur [...] où le risque de chevauchement entre les baleines et les pêcheurs est plus élevé ».

Pour elle, la solution aurait été de réduire le nombre de casiers ou de permettre aux pêcheurs de sortir même si la glace n’avait pas fondu dans tous les quais.

Les baleines arrivent plus tard

La directrice du Centre d’éducation et de recherche de Sept-Îles, Anik Boileau, affirme toutefois que le risque d’empêtrement de baleines reste très minime, car leur migration s’effectue généralement en juin.

Les baleines noires migrent surtout à partir de juin, selon des chercheurs. Photo : NOAA

Pourquoi avoir fermé une zone en avril si les baleines n’arrivent qu’en juin? À cette question, elle répond qu’Ottawa a agi sans doute pour des raisons politiques. « Cela permet d'envoyer un signal très clair aux États-Unis et de leur montrer que c'est très important pour nous de mettre des choses en place. »

Forages pétroliers : deux poids deux mesures

Lorsqu'on aborde la question des forages pétroliers que le gouvernement vient d'autoriser au large de la Nouvelle Écosse, les trois chercheurs ne manquent pas de qualificatifs : les « illogique », « incohérent » et « très inquiétant » fusent.

On met des bâtons dans les roues des pêcheurs qui pourraient être de très bons alliés pour protéger l’espèce alors que pour les pétrolières, tout est plus facile. Lyne Morissette

Anik Boileau s'inquiète des déversements de pétrole que les forages pourraient occasionner et de la pollution sonore que l'activité engendrera.

La chercheuse explique que les bruits que feront les explosions sous-marines perturberont la recherche de nourriture des baleines et la communication avec leurs congénères.

« Il y a une question hiérarchique là-dedans. Dans le fond, le pétrole est plus important. Ensuite, ça ira pour le crabe et puis pour la baleine. Encore là, ça semble être très politique », conclut-elle.