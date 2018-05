Les participants à l'atelier organisé par la Commission de la capitale nationale (CCN) ont exprimé le souhait de voir une meilleure conservation des écosystèmes et ils demandent moins de développement à l'intérieur du parc de la Gatineau.

Arthur Ayers utilise les sentiers de vélo de montagne et avoue fréquenter parfois les pistes non officielles dans le parc. « On réalise que même les sports récréatifs, on remarque qu'il a de l'érosion chaque année », déplore le citoyen.

La maximisation de l'utilisation de l'espace naturel et les pressions écologiques représentent des défis de taille pour les responsables du parc de la Gatineau. « Il y a la création et la fragmentation des habitants qui se fait par l'utilisation un peu aléatoire, les gens veulent aller n'importe où », mentionne Christie Spence, directrice des terrains urbains du Québec et du parc de la Gatineau à la CCN.

Elle ajoute que le danger existe que le parc devienne « déconnecté au niveau écologique » en raison de tous les changements autour et de l'étalement urbain.

Des voix se sont élevées dans le premier atelier pour réclamer une nouvelle loi, afin de mieux protéger le parc de la Gatineau, qui ne possède pas le statut de parc national.

« Même sans cette protection légale, la CCN a les outils pour pouvoir agir de façon à protéger les écosystèmes », a assuré Lucie Bureau, directrice de la planification à long terme et des transports de la CCN, en rappelant que la décision sur le statut du parc de la Gatineau revient au gouvernement fédéral.

Ces consultations publiques représentent la deuxième étape du processus mis en place par la CCN pour tâter le pouls des citoyens. Les utilisateurs du parc de la Gatineau avaient aussi été invités à s'exprimer l'automne dernier, à Ottawa.

Quatre autres ateliers seront organisés par la CCN au cours des prochaines semaines. Une consultation en ligne est également ouverte jusqu'au 15 mai 2018. Le nouveau Plan directeur du parc de la Gatineau devrait être complété d'ici le printemps 2019.

Prochains ateliers : Ottawa

Mercredi 2 mai 2018 Chelsea

Jeudi 3 mai 2018 Pontiac

Mardi 8 mai La Pêche

Jeudi 10 mai

Avec les informations de Godefroy Macaire Chabi