À partir du 30 avril, les étudiants qui ont abandonné un cours en raison du conflit peuvent demander un crédit qui leur permettra de suivre à nouveau sans frais le même cours ou même un cours différent, d'ici la fin de 2019.

Plus de 3000 chargés de cours, adjoints à l'enseignement et assistants de recherche ont débrayé au début de mars. Les salaires et la sécurité d'emploi sont au coeur du litige.

Les cours qui ont été suspendus en raison de la grève doivent reprendre lorsqu'il y aura un règlement. Le reste du programme sera couvert sur une période d'environ quatre semaines.

La direction reconnaît toutefois que cela ne fonctionnera pas pour tous les étudiants et a donc décidé d'offrir des crédits de frais de scolarité.