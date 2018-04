Le président Trump avait déjà posé comme condition à une exemption pour le Canada et le Mexique la réussite, du moins de son point de vue, de la renégociation de l'ALENA.

Donald Trump avait promulgué le décret imposant des tarifs douaniers de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur celle d’aluminium, le 8 mars dernier, lors d’une cérémonie de signature officielle à la Maison-Blanche.

Le président américain avait toutefois dispensé le Canada et le Mexique de ces freins à l’exportation.

Deux semaines plus tard, c’était au tour de l'Union européenne, de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil et de la Corée du Sud d’être dans les bonnes grâces de M. Trump.

Ces derniers pays profitent également d’un sursis puisque le président américain est parvenu à une entente de principe avec eux sur l'acier et l'aluminium, qui sera finalisé prochainement.

L’administration Trump mentionne également s’être entendue avec la Corée du Sud sur les importations d’acier, à la suite de discussions sur la révision d’un accord commercial.

L’exemption venait à échéance mardi matin, à 00 h 01.

15 milliards d'exportations canadiennes

Le Canada fournit plus d'un sixième de tout l'acier que les États-Unis utilisent et plus de 40 % de son aluminium. L'an dernier, il y a exporté pour 15 milliards de dollars de ces deux métaux, de sorte qu'un tarif douanier entraînerait probablement des mesures de rétorsion sur les marchandises américaines importées au Canada.

Le Canada a toujours maintenu que de tels tarifs douaniers ne pouvaient se justifier ni d'un point de vue économique ni juridique - ni même militaire.

D'ailleurs, le gouvernement Trudeau a adopté, fin mars, des mesures pour s'assurer que les industries canadiennes et américaines de l'acier et de l'aluminium ne sont pas « injustement » perturbées par des importations étrangères.

L'administration Trump soutient, elle, que ces tarifs sont nécessaires notamment parce qu'une trop grande dépendance aux métaux de l'étranger constitue une menace à la sécurité nationale des États-Unis.

Le premier ministre Justin Trudeau demeurait optimiste lundi matin, de passage à Vancouver. « Il n'y a aucun doute que les deux pays sont aussi intégrés dans leur commerce d'aluminium et d'acier, et ce serait dommage, pas seulement pour le Canada, mais pour les États-Unis aussi, de voir des limites ou des tarifs imposés sur ce commerce », a-t-il soutenu.

Nous continuons de travailler avec l'administration américaine, mais nous restons optimistes que nous allons continuer de pouvoir défendre les bons emplois en acier et en aluminium à travers le pays. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Pour sa part, l'Europe a exporté 5,3 milliards d'euros (8,3 milliards de dollars canadiens) d'acier et 1,1 milliard d'euros (1,7 milliard de dollars canadiens) d'aluminium en 2017 vers le pays de l'Oncle Sam.

L’Union européenne avait annoncé qu’elle riposterait si des tarifs douaniers prohibitifs lui étaient imposés.

Elle prévoyait notamment de taxer les jeans, le beurre de cacahuète, le jus d'orange ou encore le bourbon en provenance des États-Unis.