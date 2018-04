La cloche, qui pèse 180 kilogrammes, a été forgée en 1877 à West Troy, dans l’état de New York. Elle a été installée dans ce qui était la quatrième itération du marché d’Ottawa, où on pouvait l’entendre tous les jours à l’ouverture et à la fermeture de celui-ci.

« Les gens de l’époque n’avaient pas les moyens de communication d’aujourd’hui, et ils devaient savoir quand il était l’heure d’ouvrir leurs commerces », a relaté le directeur général des Marchés d’Ottawa, Jeff Darwin, à l’émission Ottawa Morning.

Un long périple

En 1926, l’édifice principal du marché a été détruit par les flammes, mais la cloche a pu être récupérée avant d’être remisée pendant plusieurs années dans une église aux coins des rues Crichton et Charles, dans le quartier New Edinburgh.

L’église a été la proie d’un incendie à son tour dans les années 1970 et la cloche a été vendue à un dénommé Brian Northgrave, qui en a fait don à la Ville d’Ottawa en 1976.

La cloche a repris sa place dans le marché By, en plus de retrouver sa vocation d’origine jusqu’aux années 1990, où elle s’est tue. Personne aujourd’hui ne semble se rappeler pourquoi.

En janvier dernier, l’historien d’Ottawa Andrew King a demandé au maire, Jim Watson, si la cloche pouvait retentir à nouveau.

« Je veux que tout le monde puisse la faire sonner »

Jeff Darwin a donné son accord à l’historien aussi et malgré des difficultés pour trouver une ingénieur avec les connaissances requises pour travailler avec une grosse cloche, une évaluation et des travaux de remises à neuf ont pu être réalisés.

« Nous l’avons fait inspecter, elle est assurée, nous avons mis une nouvelle corde et un ingénieur nous assure qu’elle sonne correctement », a relaté M. Darwin, lundi.

La cloche nouvellement restaurée sonnera maintenant tous les matins à 9 h et tout le monde pourra tenter sa chance.

« Je veux que tout le monde puisse la faire sonner, c’est une occasion pour n’importe quel passant. Vous n’avez qu’à vous présenter au comptoir, nous manifester votre intérêt, nous dire quand vous pourrez revenir et vous pourrez faire retentir la cloche et signer notre nouveau registre », a expliqué Jeff Darwin.

Une plaque à côté de la cloche raconte son histoire. Jim Watson, Jeff Darwin, Andrew King et le conseiller municipal Jeff Leiper ont assisté à la cérémonie de lundi.