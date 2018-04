« Si l’aéroport n’avait pas été là, il est possible que davantage de vies aient été perdues, les hélicoptères devant s’arrêter ailleurs », croit l’employé qui gère la station de carburant de l’aéroport de Nipawin, Travis Karle.

Le soir de l’accident des Broncos de Humboldt, l'aéroport de Nipawin a accueilli plus d'une dizaine d'ambulances aériennes. Plusieurs pilotes d'ambulances aériennes sont allés se ravitailler en carburant à l'aéroport avant de conduire les blessés vers les hôpitaux de Saskatoon.

Travis Karle indique toutefois que de plus en plus d'aéroports dans les communautés rurales sont en décrépitude et deviendront bientôt inutilisables.

C’est le cas, selon lui, de l’aéroport d’Assiniboia, dans le sud de la province. Il croit que si aucun entretien n’est fait dans les deux prochaines années, l’aéroport deviendra obsolète.

Or, il estime que la fermeture d’un aéroport dans une communauté rurale signifie la fin de plusieurs services, comme les services d'urgence aériens.

Travis Karle souhaite que les deux paliers de gouvernement reconnaissent l'importance d'investir dans les infrastructures des aéroports.

Il invite d’ailleurs la population à visiter les aéroports ruraux afin de s'assurer de leur état, au cas où leur propre communauté soit un jour frappée par une tragédie semblable à celle des Broncos de Humboldt.

Avec les informations d'Andréanne Apablaza