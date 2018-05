Le complexe, qui se situera à quelques centaines de mètres de l’Hôpital de Gatineau, accueillera un groupe de médecine familiale (GMF), un centre de réadaptation, un laboratoire d’orthèses orthopédiques, une clinique de radiologie et une clinique de fertilité.

« Il y avait une bonne partie de la population qui allait prendre des soins en Ontario et même à l’extérieur de la Ville […] mais malgré l’accès des soins qui s’est amélioré un peu, on a toujours pensé qu’on pouvait faire mieux », a expliqué le chirurgien orthopédiste au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, Servantes Gaspard, qui est également l’un des promoteurs du projet.

Le complexe a aussi le soutien du CISSS. Le président directeur général, Jean Hébert, voit d’un bon œil l’arrivée de ce nouveau centre de santé.

« On avait comme objectif que 85 % de la population ait accès à un médecin de famille et puis on est à peu près à 80 % dans la région, a-t-il estimé, en soulignant qu’il y avait un taux plus bas en milieu urbain. « Le fait d’avoir un GMF avec des espaces supplémentaires pour accueillir des médecins et avoir accès à un médecin de famille, ça devrait faciliter l’attraction de médecins », a-t-il poursuivi.

Le Complexe Santé 819, qui occupera une superficie de 45 000 pieds carrés, nécessitera 13 millions de dollars d’investissements et devrait ses portes d’ici septembre.