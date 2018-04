Les élèves du Collège Louis-Riel ont appuyé leurs collègues qui leur présentaient, lundi, le résultat de leur travail dans la salle Martial-Caron de l'Université de Saint-Boniface. Ce Festival Théâtre Louis au Caron tire d'ailleurs son nom de l'habitude des élèves de Louis-Riel d'utliser la salle Martial-Caron de l'université voisine pour cette activité.

Les deux pièces de théâtre seront également présentées lors du FTJ dans les catégories présecondaire et secondaire.

Le Festival Théâtre Louis au Caron est une compétition interne qui se déroule depuis 2008. Il a été créé par l'enseignant Alain Jacques, qui avait mis sur pied une activité semblable au Collège Jeanne-Sauvé lorsqu'il y enseignait.

Ça permet à plein d'élèves qui ne font pas du sport ou autres choses de trouver leur coin dans le théâtre, alors, c'est précieux. Alain Jacques, enseignant au Collège Louis-Riel

Les élèves du secondaire du Collège Louis-Riel présentent leur pièce de théâtre dans la salle Martial-Caron. Photo : Radio-Canada/Caroline Touchette

Les élèves sont responsables de l'écriture et de la mise en scène de leur pièce, une occasion de découvrir leur créativité. Selon une des comédiennes, Kassandra Lacroix, l'expérience du théâtre la rend plus confiante et à l'aise autour des gens.

Dans la classe, je suis toujours gênée et dans mon petit coin, et quand j'arrive en art dramatique ça me laisse être plus ouverte pour m'exprimer. Kassandra Lacroix, comédienne et élève du Collège Louis-Riel

Pour le 10e anniversaire du festival, Alain Jacques a invité l'école Taché et l'école Précieux-Sang à participer et présenter des spectacles devant les élèves du Collège Louis-Riel. L'événement est aussi présenté aux parents en soirée.